بالفيديو.. ريم البارودي تكشف عن أول حاجة بتلفت نظرها في الرجل

ريم البارودي

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة ريم البارودي، عبر برنامج "قطعوا الرجالة"، للذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، تفاصيل علاقتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

وردت ريم البارودي بسخرية على سؤال راغدة

شلهوب حول أكثر الصفات الداخلية التي تجذبها نحو الرجل بعيدا عن الوسامة: "إذا اتينا إلى وسامة الرجل فبالنسبة ليلم أقابله في حياتي حتى الآن، ولا يجوز أن أتحدث عن ذوقي في هذا الأمر نهائيا " لتنفجر الاثنتان بالضحك.

وأضافت ريم : "لا أهتم بشكل الرجل الخارجي ولكن ما يجذبني هو أسلوبه وطريقة تعامله معي".