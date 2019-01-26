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كشفت الفنانة ريم البارودي، عبر برنامج "قطعوا الرجالة"، للذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، تفاصيل علاقتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد.
وردت ريم البارودي بسخرية على سؤال راغدةشلهوب حول أكثر الصفات الداخلية التي تجذبها نحو الرجل بعيدا عن الوسامة: "إذا اتينا إلى وسامة الرجل فبالنسبة لي
وأضافت ريم : "لا أهتم بشكل الرجل الخارجي ولكن ما يجذبني هو أسلوبه وطريقة تعامله معي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ريم البارودي تكشف عن أول حاجة بتلفت نظرها في الرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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