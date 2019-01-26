شاهد.. أول صورة لـ هشام سليم من كواليس "كلبش3"

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نشرالفنان أميرة كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا له من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، التي جمعته بالفنان هشام سليم الذي انضم مؤخرًا إلى فريق عمل المسلسل، وعلق عليهاكاتبًا: "البرنس هشام سليم".
يذكر أن "كلبش 2" شارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف
وهو عمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي".
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