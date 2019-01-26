شاهد.. أول صورة لـ هشام سليم من كواليس "كلبش3"

هشام سليم

كتب - أحمد أيوب:

نشرالفنان أميرة كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا له من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، التي جمعته بالفنان هشام سليم الذي انضم مؤخرًا إلى فريق عمل المسلسل، وعلق عليها

كاتبًا: "البرنس هشام سليم".

يذكر أن "كلبش 2" شارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، عبدالرحمن أبوزهرة، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف

زكي، أحمد حلاوة، هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ضياء عبدالخالق، وانتصار.

وهو عمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي".