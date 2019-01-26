تعرف علي إيرادات "نادي الرجال السري" بعد 3 أيام من عرضه

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

حقق فيلم "نادي الرجال السري"، للفنان كريم عبد العزيز، نجاح كبير بعد طرحه في دور العرض السينمائي، حيث بلغت إيرادات يوم الجمعة 25 يناير بلغت 2,809,948 أي حوالي 2 مليون و800 ألف جنيه، ليكون مجموع إيرادات الفيلم بعد 3 أيام من عرضه 6,858,485 أي حوالي

6 ملايين و860 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "أدهم" طبيب الأسنان الذي يتعرض للمراقبة الدائمة من زوجته "هاجر"، لغيرتها الشديد عليه، لكن الزوج له حياة أخرى لا تعرف الزوجها عنها شيئا، إذ يؤسس

ناديا يسميه "نادي الرجال السري" لتسهيل خيانة الأزواج لزوجاتهم، ويتطور الأمر سريعا بعد أن يتم اكتشاف أمره.

يذكر أن فيلم "نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من غادة عادل ونسرين طافش وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، والعديد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأحمد أمين وهشام ماجد.