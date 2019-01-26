محمد رمضان و ألا كوشنير كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، فيديو للفنانة الاستعراضية آلا كوشنير، وهي ترقص على أغنية "مافيا"، وذلك خلال جلسة تصوير خضعت لها، وعلق غلي الفيديو كاتبًا: برافو. "مافيا"، وذلك خلال جلسة تصوير خضعت لها، وعلق غلي الفيديو كاتبًا: برافو. يذكر أن أغنية "مافيا" طرحها محمد رمضان يوم 1 يناير بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد، من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لـ ألا كوشنير بعد رقصها على "مافيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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