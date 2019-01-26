جيهان خليل تصور مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة جيهان خليل تصوير مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم فى العمل أحد أدوار البطولة النسائية إلى جانب الفنانة ميرهان حسين التى تعاقدت على العمل فى وقت سابق. مسلسل "علامة استفهام" تأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى وميرهان حسين وعبد الرحمن أبو زهرة وادوارد وميرهان حسين وجينا سليم واسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى تشويقى. يذكر أن جيهان خليل يعرض لها حالياً مسلسل "أبواب الشك" على قناة الحياة وتشارك فى بطولته الى جانب لقاء الخميسى، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، طارق صبرى، تامر شلتوت، عبد الرحمن أبو زهرة، ميار الغيطى، حنان سليمان، عائشة بن أحمد، نبيل نور الدين، محمد ابراهيم يسرى وعبير منبير، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج.

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