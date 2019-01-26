شكرا لقرائتكم خبر عن بالمموه وسط الجبال.. أحمد رزق ينشر صورة من كواليس فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد رزق صورة له من كواليس تصوير فيلم "الممر" مع أبطال العمل وهم يرتدون الزى المموه، ومن المقرر طرح الفيلم فى صيف العام الحالى بدور العرض.

وجاءت الصورة التى نشرها رزق عبر حسابه الرسمى وسط الجبال والتى يسرد فيها أبطال الفيلم بطولات أفراد الجيش المصرى، وظهر بجوار "رزق" فى الصورة أحمد عز والكثير من أبطال العمل.



احمد رزق من كواليس الفيلم

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من قوات الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.