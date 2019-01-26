شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ومسعد فودة فى مقر العمل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتى ستقام فى الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019، اجتمع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين رئيس اتحاد الفنانين العرب، والممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، وفريق عمل المهرجان لبحث كل السبل لدعم المهرجان ماليا والذى ما زال يحتاج لاستكمال ميزانيته حتى تخرج الدورة على الوجه الأمثل .

فريق عمل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وناقش مسعد فودة ومحمود حميدة مع رئيس المهرجان ومدير المهرجان ومنسقين البرامج المختلفة للمهرجان تفاصيل حفلى الافتتاح والختام، وضرورة خروج هذه الدورة فى أفضل وجه فى ظل قيادة مصر للاتحاد الأفريقى برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كانت هذه تفاصيل خبر محمود حميدة ومسعد فودة فى مقر العمل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.