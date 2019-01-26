شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تروى تفاصيل جديدة عن طليقها أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ريم البارودى من جديد فى أحد البرامج التليفزيوينة، وروت تفاصيل جديدة عن طليقها الفنان أحمد سعد وخيانته المتكررة لها، وأنها كانت تسامحه بشكل مستمر بسبب أنها كانت تعتبرها نزوة فى حياته.

وقالت إنها لا تخجل فى فكرة أنها اتخانت، موضحة أن الكل يتعرض إلى الخيانة وليست هى فقط، ولكنهم يخشون الاعتراف، قائلة: "الكل بيتخان ولكنهم لا يعترفوا ومبيحبوش يفتحوا الجرح ويطلع شكلهم مش حلو وأنا ما استحيش ومتكسفش".

ومن ناحية أخرى تواصل ريم البارودى تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى"، للمخرج تامر حمزة تأليف محمد رجاء، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ومنة فضالى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.