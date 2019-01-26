شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فبراير.. أولى حلقات برنامج "أقوى أم في مصر" لإسلام إبراهيم على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان إسلام إبراهيم يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، أولى حلقات برنامجها الجديد "أقوى أم في مصر" على قناة الحياة، وتدور فكرة البرنامج حول عن مدى تواصل الأمهات مع أولادهم، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى.



إسلام إبراهيم في كواليس برنامج أقوى ام في مصر

من ناحية أخرى يشارك حاليا إسلام في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، حيث يجسد إسلام شخصية شريف، صديق حمادة هلال والمسئول عن أعماله فى شركة ألماظ.



إسلام إبراهيم

يذكر أن إسلام إبراهيم يعرض له حاليا فى السينمات فيلم ساعة رضا، من بطولة أحمد فتحى ودينا فؤاد وهالة فاخر وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام، وإخراج هانى حمدى، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.