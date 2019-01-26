اعرف تفاصيل حفل ماريا كاري في المملكة العربية السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة العالمية ماريا كاري لأول مرة حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ، و من المقرر أن يقام الحفل في 31 يناير المقبل ، و يشاركها بالحفل الدي جي العالمي " Tiesto " ، علي أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءا .
وقد طرحت تذاكر حفل ماريا كاري و Tiesto بأربعة فئات وهى 1995 و 795 و 395 و 295 ريال سعودى .
يذكر أن ماريا كاري قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة طوال مسيرتها الفنية، و من ابرزها " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " touch my body " و " heartbreaker " و " vision of love " ، و غيرهم .
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