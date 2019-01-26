أمير رمسيس لـ"الخليج 365": "يوسف شاهين ميتنسيش ولسه حي بالنسبالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، إنه تعلم الكثير من أستاذه المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي حلت أمس الجمعة الموافق 25 يناير، ذكرى ميلاده.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لو اتكلمت عنه الوقت مش هيكفينا، هو أستاذي أثر في المجال بتاعه وفي شكل السينما اللي بحبها، وتعلمت منه الكتير، أعتقد أن يوسف شاهين ميتنسيش ولسه حي بالنسبالي".

يوسف شاهين ولد في 25 يناير عام 1926، أخرج عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، من بينها "اليوم السادس"، "إسكندرية ليه"، "إسكندرية كمان وكمان"، "حدوتة مصري"، "وداعًا بونابرت"، "الناصر صلاح الدين"، "باب الحديد"، "فجر يوم جديد"، "بابا أمين"، "انت حبيبي"، "ودعت حبك"، "الآخر"، و"هي فوضى". توفي في يوليو 2008.