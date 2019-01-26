محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طالبت الفنانة لقاء سويدان بمحاكمة بطلة واقعة "طفل البلكونة"، التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، معتبرة أن ما قامت به المرأة يخلو من مشاعر الأمومة.

كما علقت على منشور خاص بالواقعة عبر موقع "فيسبوك": "دي مش إنسانة دي بتضربه كمان لأ دا أنا ماعرفتش أنام من القهر".

يُظهر الفيديو سيدة تطلب من ابنها أن يقفز من شرفة المنزل إلى "بلكونة" شقتها ليفتح لها الباب، بعدما أُغلق والمفتاح بداخله.



كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان عن بطلة واقعة "طفل البلكونة": "دي مش إنسانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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