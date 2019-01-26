نادر أبو الليف يكشف تفاصيل مسرحيته الجديدة "الشقاوة لعبتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
يستعد الفنان نادر أبو الليف لتقديم مسرحية جديدة، تحمل اسم "الشقاوة لعبتنا"، ويقوم حاليًا بأداء البروفات قبل افتتاحها على مسرح رومانس.
وقال نادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المسرحية تتنمي لنوعية الأعمال الكوميدية والاستعراضية، ويناقش من خلالها مجموعة من القضايا الهامة التي تمس الشباب.
وأضاف "أظهر ضمن أحداث العرض في دور صاحب مزرعة دواجن"، مؤكدًا أن العرض سيكون مفاجأة للجمهور، متمنيًا أن ينال إعجابهم. المسرحية لم يتم تحديد موعد نهائي لتقديمها للجمهور.
مسرحية "الشقاوة لعبتنا" من بطولة نادر أبو الليف، شمس، نوال سمير، خالد محروس، مجدي عبدالحليم، ومن إخراج عادل أنور.
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