أمير رمسيس: اختيار السيناريو الفائز بجائزة ساويرس الثقافية لم يكن سهلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، عضو لجنة تحكيم مسابقة "أفضل سيناريو لكبار الكتاب" ضمن جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ14، إن اختيار السيناريو الذي يستحق الفوز لم يكن أمرًا سهلًا، في ظل استقبالهم لعدد كبير من السيناريوهات التي وصفها بـ"الخلاقة".

وتابع أمير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء أمس الجمعة 25 يناير، في دار الأوبرا المصرية: "المسابقة تحولت لأحد المنافذ القليلة جدًا المهتمة بتسليط الضوء على الكتاب الموهوبين، سواء في مجال السيناريو أو الأدب. سنويًا يتقدم لها مجموعة كبيرة من المبدعين، وعلى مستوى السنياريوهات هذا العام أقدر أقول استقبلنا عددًا كبيرًا جدًا من السيناريوهات الخلاقة، واختيار الفيلم الفائز لم يكن سهلًا".

وشدد أمير على أهمية وجود مثل هذه المنافذ في مصر في ظل انعدام المصادر الأخرى القادرة على تفريغ عناصر مبدعة في الكتابة، مضيفًا "ضروري جدًا الأمر مش مجرد رفاهية، ونفسي في يوم يبقى فيه 5 جوائز شبيهة بجائزة ساويرس".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، حلا شيحة، صبري فواز، بسمة، أحمد داوود، مدير التصوير سعيد شيمي، المخرج سمير سيف".