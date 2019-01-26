لماذا رفضت لقاء سويدان المشاركة مع ابنتها في "فيروس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان، عن سبب قرارها عدم المشاركة في فيلم "فيروس" بطولة ابنتها جومانة، موضحة أن الفيلم بطولة شبابية، كما أنها أرادت أن يكون نجاح الفيلم مرتبطًا بأبطاله الشباب ومنهم جومانة.

وتحدثت سويدان لـ "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل العرض الخاص لمسرحية الفنان محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" عن تطورات شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" والتغيرات التي ستطرأ عليها في الجزء الثاني.

كما أعربت عن سعادتها لنجاح الجزء الأول من المسلسل والحلقات الأولى من الجزء الثاني، متمنية أن يستمر النجاح حتى الحلقة الأخيرة.

وتحدثت الفنانة المصرية عن حقيقة ظهورها في دراما رمضان 2019 وآخر أعمالها الفنية.