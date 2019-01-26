شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو هاني شاكر ووائل جسار على مسرح المجاز بالشارقة.. وعلم مصر يزين الحفل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمير الغناء العربى هانى شاكر والنجم اللبناني وائل جسار فى إحياء أولى فعاليات الحفلات الموسيقية لـ "مسرح المجاز" فى عام 2019 وذلك بإمارة الشارقة الإماراتية، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وعدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية.

افتتح أولى فقرات الحفل الفنان الكبير هانى شاكر بأغنية "بلدي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التى تزايدت مع ظهور العلم المصرى بخلفية المسرح، بعدها وجه التحية للحضور وحاكم الشارقة وأهل الإمارات العربية، ثم قدم أغنية "بحبك أنا" وفى نهايتها طالب وائل جسار للصعود بجواره على خشبة المسرح ليطربا الحضور بدويتو أغنية "ما تفوتنيش أنا وحدى" أو"ريح قلبى معاك" للفنان الراحل سيد مكاوى التى حصدت المزيد من أجواء الإثارة والإعجاب مع كل "مقطع" من كلمات الأغنية.

واستكمل هاني شارك فقرته منفردا بأغاني "خلصت السنة دي" ،"أغلى بشر"، بعدها قدم المطربة الشابة همسة أركان فؤاد ابنة الفنانة الكبيرة نادية مصطفى لتشاركه غناء "أنا قلبى ليكى" التى نالت إعجاب الجمهور .

وامتدت فقرة هاني شاكر لأكثر من ساعتين متتاليتين قدم خلالهما أغانى "أمرك"، "وعد مني"، "يارتني"، "ياهلي"، "مسا النور والهنا"، "نسيانك"، "ياريتك معايا"، "لو بتحب"، "جانا الهوا"، "لسة بتسألي"، "علي الضحكاية"، "الاحتياطي"، "بعد حبك"، "تعالوا"، "غلطة"، "مشتريكي"، "مع قلبك"، وفي ختام وصلته الطربية وجه الشكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل وفرقته الموسيقية ومدير أعماله تامر عبد المنعم وأجهزة صوت ميار عباس وإضاءة جون وليم.

كما قدم النجم اللبناني وائل جسار عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية المميزة بداية من "بالصدفة شفتو" ومرورا بـ "جرح الماضي"، "غريبة الناس"، "وبتسأليني"، "مشيت خلاص" ،"جبال ما بيتلاقو"،"على رمش عيونها" ،"بتوحشيني"،"انتبه على حالك" ،"بعدك بتحبو"، "ليلة هنا" بالإضافة إلى "نسم علينا الهوا" لفيروز و"زي الهوى" للعندليب عبد الحليم حافظ وختاما بـ "خليني ذكرى" .

كما شهدت فقرتا شاكر وجسار تكريمهما وإهدائهما درع مسرح "المجاز بحضور قرابة 4500 متفرج من محبي الطرب الأصيل.































































































































