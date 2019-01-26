شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال وإسلام إبراهيم يبدآن تصوير مسلسل "ابن أصول" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم السبت، النجم حمادة هلال وإسلام إبراهيم وسوزان نجم الدين وإيناس كامل تصوير أول مشاهد مسلسلهم الجديد "ابن أصول" في فيلا المغربي بمنطقة شبرامنت، ومن المنتظر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل.
يتعاون حمادة هلال مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد للمرة الثالثة فى الدراما، بعدما قدما سويًّا مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، بينما يعمل مع المخرج محمد بكير للمرة الأولى.
يذكر أن حمادة هلال قدم آخر أعماله فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "قانون عمر"، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، وشارك فى بطولته إيمان العاصى، فاطمة ناصر ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين.
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