أحمد زاهر يعلق على واقعة "طفل البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بخبر إلقاء القبض على السيدة صاحبة الواقعة التي عُرفت باسم "طفل البكونة"، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل.

وكتب زاهر على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك: "كان ممكن يجرالي حاجه قبل ما أنام الحمد لله والشكر لله".

زاهر كان قد نشر الفيديو المتداول على "السوشيال ميديا"، معلقًا بـ"هاشتاج": "بلاغ للنائب العام"، وتابع "لكل المسئولين دي أم متستحقش انها تكون أم اساسا ومتستحقش ان الطفل ده يعيش معاها أصلا، أقسم بالله انا لو كنت موجود لكنت ضربتها بالجزمة حسبنا الله ونعم الوكيل أنا قلبي كان هيقف".

يُظهر الفيديو سيدة تطلب من ابنها أن يقفز من شرفة المنزل إلى "بلكونة" شقتها ليفتح لها الباب، بعدما أُغلق والمفتاح بداخله.