تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش.. تصريحات ريم البارودي في "قطعوا الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة على الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، في أولى حلقات برنامجها الجديد "قطعوا الرجالة"، الذي يُعرض على شاشة فضائية "النهار". ونستعرض في السطور التالية، أبرز التصريحات التي جاءت على لسانها:

- قالت إنها تحصل على العديد من عروض الزواج من شباب أصغر منها بسنوات، منهم شخص عمره 29 عامًا وآخر 32 عامًا إلا أنها رفضت.

- أشارت انها لا تمانع في الزواج من شخص يكبرها ولو بعشرين عامًا.

- قالت إنها لم تمر بقصة حب في حياتها غير مرة واحدة مع الفنان أحمد سعد.

- كشفت أنها كانت أكبر من طليقها الفنان أحمد سعد، بعامين، وظلت منزعجة من هذا الأمر.

- نفت زواجها في السر بالفنان أحمد سعد، موضحة أن الزواج كان بشكل رسمي وكانوا على وشك إقامة احتفالية كبرى، ولم تكتمل لظروف معينة، والزواج كان بعد طلاقه من زوجته بسنة.

- قالت إنها لا يمكنها توجيه اللوم لـ أحمد سعد، أو سمية الخشاب.

- قالت إن طليقها الفنان أحمد سعد كان دائما يطلب منها خدمات، ومنها ظهورها معه كضيفة شرف في فيلم مجاملة له.

- أشارت أن كثير من الفتيات تعرضوا للخيانة ولكن لا يحبوا التحدث عن هذا الأمر، خوفًا على مظهرهن الاجتماعي، إلا أنها تحدثت عن خيانتها من قِبل طليقها لأنها شخصية ليست خجولة.

- وكشفت أنها تعرضت للضرب أكثر من مرة من طليقها أحمد سعد وانها كانت تسامحه لأنه كان يصالحها بطريقته الخاصة.

- قالت إن الفنان أحمد سعد كان يرغب في إنجاب طفل منها "بحمد ربنا إني مخلفتش منه، لأنه مخافش عليا أنا شخصيًا ومعتقدش هيخاف على أطفاله".

- صرحت أنها ذات شخصية قوية في تعاملها مع من حولها، قائلة: "مبخافش غير من ربنا بس خايفة أقابل ربنا وأنا مش عاملة كل واجباتي".