بالفيديو- محمد السبكي يبرز مهارته في "الجزارة" بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المنتج محمد السبكي مقطع فيديو له، من داخل محل جزارة بالمغرب، خلال تواجده هناك لتصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون".

وظهر "السبكي" ممسكًا بسكين ويقوم بـ"تشفية" قطعة لحم وتقطيعها، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تعليقًا على الفيديو "بالمغرب أثناء التحضير لفيلم حملة فرعون".

فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

الفيلم بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، أحمد التهامي، وإنتاج محمد السبكي.