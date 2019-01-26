محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المنتج محمد السبكي مقطع فيديو له، من داخل محل جزارة بالمغرب، خلال تواجده هناك لتصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون".
وظهر "السبكي" ممسكًا بسكين ويقوم بـ"تشفية" قطعة لحم وتقطيعها، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب تعليقًا على الفيديو "بالمغرب أثناء التحضير لفيلم حملة فرعون".
فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
الفيلم بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، أحمد التهامي، وإنتاج محمد السبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- محمد السبكي يبرز مهارته في "الجزارة" بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.