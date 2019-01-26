أمير كرارة: مصر بتعايرنا بسبب "السقا".. والأخير: كلب "فرتكني" وعندي "فوبيا".. تصريحات "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استضاف الفنان أمير كرارة في أولى حلقات برنامجه "سهرانين"، المعروض على قناة ON E، الفنان أحمد السقا والفنان والمطرب محمد دياب، وتتطرق الحوار للحديث عن أبرز أعمالهما، إلى جانب الأعمال التي يستعدون لتقديمها خلال الفترة المُقبلة.

وقال السقا إنه مشغول في الوقت الحالي بتصوير مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"، متابعًا "تصوير المسلسلات مفرمة"، ويستعد لتصوير فيلم يجمعه بأمير كرارة، وعن الفيلم قال أمير "هتشوفونا مع بعض في فيلم جامد أوي أو بمعنى أصح هتشوفوني مع أحمد السقا.. فيلم حلو إن شاء الله".

وتحدث السقا عن حبه لتربية الكلاب، وحكى عن موقف اضطر فيه للنوم خارج البيت بسبب كلب: "الكلب بيتني بره البيت، جاله الزهايمر فجأة، خلصت شغلي وراجع الساعة أربعة بالليل، الكلب سايب وبفتح الباب بقوله ماكس أصدر صوتًا حاولت تاني وجمدت قلبي ودخلت فرتكني"، وعن نوعه أوضح "كردش كانجال".

وكشف الفنان أمير كرارة عن الأدوار التي كان يتمنى تقديمها "فيلم (تيتو) فيلم عظيم مع المخرج طارق العريان عارف بيعمل إيه وطول الوقت فيه فكر جديد، و(تيمور وشفيقة) خالد مرعي وتامر حبيب والقمر منى زكي".

وأشار السقا إلى مجموعته القديمة الذي كان يجتمع بها دائمًا وقت الدراسة، موضحًا "بيتي مفتوح على طول بتبقى قعدة حلو سهر، دردشة، شلتي بتاعت زمان كانت مكونة من مجدي كامل وأحمد حلمي ورامز جلال ومحمد سعد، مجدي شهادتي فيه مجروحة قصة كبيرة بالنسبة لي. ولحد النهاردة ربنا يخليها ويديها الصحة أستاذتنا سميرة محسن على اتصال بيها، مجموعة كانت حلوة أوي، ومنها: صفاء الطوخي وفاء الحكيم وضياء عبدالخالق وهشام المليجي".

وقال أمير "الناس بتعايرنا"، موضحًا أن السقا يقوم بتنفيذ مشاهد أكشن بنفسه ويرفض غيره من الفنانين القيام بها، وأشار إلى مشهد في فيلم "هروب اضطراري" صعد فيه السقا على برج حديدي في الدور الـ47، في حين استعان المخرج بدوبلير للفنانة غادة عادل والفنان مصطفى خاطر، ورفض أمير تأديته.

رد السقا "لو كنت أعرف إن هيصحلي كده والله ما كنت عملته، يا راجل دا أنا نزلت في تلت ساعة وطلعت في ساعتين إلا ربع".

أوضح أمير "لما جم يعملوا المشهد ده سألوا مين هنجيبله دوبلير، عم محمد السبكي قالي هتطلع من الشباك هتقف على حاجة، كان بيكلمني في التليفون، أنا فاكر هطلع أقف على حاجة اللي هي بلكونة، ببص لقيته البرج الحديد ده في الدور 47، قلتله بص يا عم محمد من أولها لاعتذر عن الفيلم مش هعمله، او نغير اللي هيحصل وخليني أنا تحت قال يعني مستنيهم، لأن عندي فوبيا من الأماكن العالية".

ورد السقا: وأنا والله عندي فوبيا

وأكد دياب على كلام أمير، قائلًا "كنت بعمل مسلسل مع أحمد صالح المخرج، بيعايرني بالسقا بيقولي مبتشوفش السقا بيعمل ايه".

أمير: مصر كلها بتعايرنا بيه .

وعن أوقات السهر مع أصدقائه، قال السقا "عندي شلة بسهر معاهم دايما، انت واحد منهم بس بقالك فترة متقوقع. التنوع في الشلة مطلوب لكن كلنا بنلتقي في نقطة، والقعدة بتبقى الطاولة فيها أساسي والأكل".

وأشار دياب أنه كان يسهر مع "شلته" في منطقته إمبابة، وتابع "أصحابي بالنسبة لي عظماء، عشرة عمري عندي شلة في المنطقة بنسهر مش ورانا حاجة، وإمبابة مفيهاش نوم، لو نزلت الساعة اتنين أو تلاتة كإنك الساعة 8 وأمان الأمان، وقت ما كانت الدنيا المقلوبة في مصر، كنت بنام في 2011 فاتح الشقة عشان لو حصل حاجة في الشارع حد من الشباب يدخل ياخد مفتاح العربية ينقلها الأمان للمستوى ده، إمبابة بلدي ووطني".