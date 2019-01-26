شاهد.. أول تعليق لبلقيس عن حفلها مع شون بول ضمن مهرجان الجولف بجده

المطربة بلقيس كتبت - إيمان العوضي : عبرت المطربة بلقيس، عن سعادتها بعد اختيارها لتحيي حفلًا غنائيًا، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين، ضمن فعاليات بطولة الجولف المقامة في جده، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

وكتبت بلقيس عبر حسابها قائلة: "يسعدني ويشرفني ان أكون الفنانة العربية الوحيدة بين نخبة الفنانين العالميين المشاركين في بطولة الجولف المقامة في مدينتي الحبيبة جدة، حيث سأطل عليكم في حفل كبير في ١ فبراير يجمعني مع الفنان العالمي شون بول".



يذكر أن بلقيس شاركت مؤخرًا ضمن فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019، في ابوظبي وشاركها الغناء بالحفل كل من حسين الجسمي و عيضة المنهالي، وأقيم الحفل في استاد مدينة زايد العربية الوحيدة بين نخبة الفنانين العالميين المشاركين في بطولة الجولف المقامة في مدينتي الحبيبة جدة، حيث سأطل عليكم في حفل كبير في ١ فبراير يجمعني مع الفنان العالمي شون بول".يذكر أن بلقيس شاركت مؤخرًا ضمن فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019، في ابوظبي وشاركها الغناء بالحفل كل من حسين الجسمي و عيضة المنهالي، وأقيم الحفل في استاد مدينة زايد الرياضية ، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم النجوم أوبيريت غنائي بعنوان "زانها زايد". بالفيديو .. بلقيس تشدو حبًا للوطن مع كورال أطفال

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