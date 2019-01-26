أحمد أمين يكشف عن موعد العرض الأول لمسرحية المرجيحة

أحمد أمين كتبت - إيمان العوضي : كشف الفنان الكوميدي أحمد أمين، عن موعد العرض الأول لمسرحية "المرجيحة" التي يقوم ببطولتها، ونشر صورة للبوستر الرسمي للعمل وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشديد "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشديد "إنستجرام". وعلق أمين علي الصورة قائلًا: "هكون عالمسرح ان شاء الله بأول عرض من عروض أمين وشركاه

وجدير بالذكر أن مسرحية "المرجيحة"، سوف تعرض علي خشبة مسرح أمين وشركاه، ويشارك الفنان أحمد أمين العمل مجموعة مواهب لم يعلن عنهم بعد.

مسرحية المرجيحة يوم ٧ و ٨ فبراير.. هستناكو تحضرو و يارب تتبسطوا".وجدير بالذكر أن مسرحية "المرجيحة"، سوف تعرض علي خشبة مسرح أمين وشركاه، ويشارك الفنان أحمد أمين العمل مجموعة مواهب لم يعلن عنهم بعد.

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