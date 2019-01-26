بالصور.. منة فضالي تطير للكويت من أجل "فالح باشا"

منه فضالي كتبت - إيمان العوضي : نشرت الفنانة منة فضالي صورًا أثناء استعدادها للسفر إلي الكويت من أجل فيلمها الجديد "مفلح باشا"، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وتدور أحداث فيلم "مفلح باشا" في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق

وعدد من النجوم الكويتيين. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "زنزانة 7"، ويشاركها البطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منى منير، أيمن كشك، تأليف حسام موسي، وإخراج إبرام نشأت.

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