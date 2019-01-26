100 ألف جنيه تكلفة كليب مجدي شطة لـ مهاجمة محمد رمضان

مجدي شطه

كتبت - إيمان العوضي :

حققت أغنية "محدش فينا نمبر وان" للمغني الشعبي مجدي شطة، 207,451 ألف مشاهدة، وأحتل الترتيب ال19، وذلك بعد مرور يوم واحد من طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة

بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

اشترك في الكليب الذي طرحه شطه، موديلز أجانب مما رفع من التكلفة لتصل إلي 100 ألف جنيه، وعمد فيه إلي مهاجمة

الفنان محمد رمضان صاحب أغنية "نمبر وان".

يذكر أن مجدي شطة أثار حالة من الجدل مؤخرًا بعد خلاف حدث بينه وبين حمو بيكا المنافس له في أغاني المهرجانات، ومع تطور الأمور بينهم للأسوء صدر قرارًا من نقابة الموسيقيين بمنعهم من الغناء.

شاهد الفيديو كليب...



