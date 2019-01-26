"هاني شاكر"و"وائل جسّار" يضيئان مسرح المجاز بأغنيات الزمن الجميل في الشارقة

في أولى حفلات مسرح المجاز بالشارقة للموسم الحالي الذي نقل جمهوره مساء أمس (الجمعة)، إلى روائع الزمن الجميل، قدم المسرح وصلتين غنائيتين للفنانين هاني شاكر ووائل جسار اللذين أطربا الحضور بأصالة اللحن وجمال الكلمة، عبر توليفة طافت بالحضور بين أحدث أغانيهما والبومات الماضي التي تكللت بها مسيرتهما الفنية.

واستهلّ الفنان اللبناني وائل جسّار، صاحب الصوت العذب، الحفل بحفاوة كبيرة من جمهوره الذي استقبله بالتحية والتصفيق، وبعد موجة الترحيب الحارّ من الجمهور، وجّه جسّار تحية لإمارة الشارقة والحضور وإدارة المسرح على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ليبدأ النصف الأول من الأمسية الغنائية بتقديم باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي نالت محبة وتقدير الجمهور، ليشدوا بأغنيات "غريبة الناس"، و" بالصدفة شفتو"، و"جرح الماضي"، و"بتسأليني"، وغيرها.

وبعد نداءات متكررة من الجمهور المحبّ الذي طالبه بغناء بعض الأغنيات، لبّى جسّار طلبات الحضور وترجمها بصوته إلى موجة من الإبداع والطرب، حيث غنّى "نخّبي ليه"، و"بتوحشيني"، و"مشيت خلاص"، الأغاني التي تعدّ من أبرز أعماله الفنية، بإحساس عالٍ وأداء عبّر من خلاله على موهبة فريدة في عالم الغناء.

وفي الختام قال جسّار": من أجمل اللحظات التي يمكن لكل فنان أن يشعر بها هو أن يلتقي بجمهور متنوع من مختلف الدول العربية فالشارقة تحتضن قاطنين من البلاد العربية كلها، وهذا أمر غاية في الأهمية، وتغمرني السعادة أنني كنت بينهم وقدّمت الأغنيات التي يحبونها إلى جانب العملاق الفنان الكبير هاني شاكر، فالشعب العربي يستحق الفرح ومن الشارقة قدّمنا لوحة فنية استطعنا من خلالها أن ندخل قلوب الناس من هنا من مسرح الطيبين المجاز".

واستهل أمير الغناء العربي الفنان المصري الكبير، هاني شاكر النصف الثاني من الأمسية بتقديم تحية لإمارة الشارقة عبّر من خلالها عن سعادة كبيرة لتواجده لأول مرة في الإمارة، ليبدأ بتقديم وصلة من الأغاني الجميلة التي أشبعها إحساس بصوته العذب، أبدع في تقديمها على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شكّل حضوره لوحة متناغمة، لينتقل بعدها إلى دعوة الفنان اللبناني وائل جسّار ويقدما معاً أغنية الفنان الكبير سيّد مكاوي "ماتفوتنيش أنا وحدي"، في أداء ذكّر بأيام الزمن الجميل.

وواصل أمير الغناء العربي غناء باقة متنوعة من أعماله الجديدة والقديمة، مثل "أمرك"، و"أغلى بشر"، و"ياريتني"، و "يا هلي"، وغيرها من الأعمال المتميزة، ليفاجأ الجمهور بعدها بتقديم أغنيته الجديدة "شكراً" لأول مرة في حفل مباشر، ويدعوا الفنانة المصرية الصاعدة "همسة أركان فؤاد" ابنة كلّ من الفنانة نادية مصطفى والمطرب أركان فؤاد، ويحتفي بها وبموهبتها بأداء ثنائي لأغنية "انا قلبي ليك" التي كان قدّ غنّاها مع الفنانة شيرين، ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور.

وأشار الفنان المصري هاني شاكر إلى أن إمارة الشارقة باستضافتها لنخبة من الفنانين العرب تسهم في جمع الفن العربي في مكان واحد وتعرّف الجمهور التوّاق والذواق للفنون بفنانينهم عن قرب، مؤكداً أن إدارة المجاز أبدعت في التنظيم والتنسيق للحفل.

وتابع الفنان المصري:" أسعدني تواجدي في هذه الأمسية الساحرة التي بالفعل تضاف إلى الأمسيات المهمة التي قدمتها خلال مسيرتي فهذه هي المرّة الأولى لي في إمارة الشارقة وسعيد للغاية بأن ألتقي جمهوري

الحبيب الذي حرص على القدوم وشكّل في حضوره لوحة متناسقة وأشارك الغناء إلى جانب الفنان وائل جسّار الذي أحبه وأحترمه، وأتقدم بالشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الأمسية، وأتمنى الفرح والسعادة والمحبة للجميع".

وكرم سعادة طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المدير التنفيذي لمسرح المجاز، كلا الفنانين على المشاركة في الحفلة، وأعرب عن تقديره لأدائهما وحضورهما المتميز.

وأتاح مسرح المجاز بعد انتهاء الحفل الغنائي فرصة للجمهور الراغبين بلقاء الفنان هاني شاكر، والفنان وائل جسار، حيث نظم لقاءً تذكارياً حصل خلاله الزوار على توقيع كلا الفنانين، والتقطوا صوراً تذكارية معهم.

ويستضيف مسرح المجاز خلال الفترة من 25 يناير وحتى 1 مارس المقبل حفلات غنائية منتظرة لنخبة من نجوم الغناء العربي تضمّ كلّ من الفنانين اللبناني راغب علامة، والفلسطيني محمد عسّاف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، فيما يشاركه النجم الإماراتي عيضة المنهالي، والفنان ماجد المهندس، ترافقه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضمن سهرات استثنائية في الهواء الطلق.

كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر platinumlist.net.