تعرف على شروط الراقصة جوهرة للزواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

تحدثت الراقصة الروسية جوهرى، عن تفاصيل حياتها الخاصة للمرة الأولى، وكذلك عروض الزواج التي تتلقاها.

جوهرة، قالت خلال لقائها في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «عائلتي تعيش في روسيا ولكننا نتقابل بين وقت وأخر»، مشيرة إلى أن والدتها تعمل ممثلة دراما في المسرح، ووالدها رياضي في كرة السلة.

وأضافت: «أتلقى عروض كثيرة للزواج كلها عبر صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اعتبرها كلها عروض غير جادة واتقبلها بروح الدعابة، ولكن كطلب رسمي لم أتلقى أي طلبات».

وتابعت: «إذا تعارض الزواج مع الرقص فلن أقبل بذلك لأنه من الممكن أن أتزوج وأنجب وفي الوقت نفسه أمارس مهنة الرقص»

وعن النظرة للرقص الشرقي، في مصر وروسيا، قالت: «الرقص في مصر مختلف تمامًا وأرى نظرة الإعجاب والحب في عيون الناس التي تشاهدني، بينما في روسيا الوضع مختلف فلا يوجد نفس نظرة الإعجاب والحب الذي أشاهده في عيون المصريين».

وأكدت أن الراقصات اللاتي يؤدين الرقص على أنه مجرد حركات للجسد فهن لا يحققن نفس النجاح، مشيرة إلى أن سبب نجاحها هو أنها تضع روحها وأسلوبها في الرقص ولا تؤدي مجرد حركات.

كما كشفت خلال اللقاء أنها تستعد للمشاركة في عمل فني جديد مع الفنان تامر حسني، وتتعلم اللغة العربية من أجل هذا العمل.