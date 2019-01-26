كارينا كابور لا تخشى تقدمها في العمر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستعد الممثلة الهندية كارينا كابور لتكون وجه لأسبوع الموضة الشهير Lakme Fashion Week الذي سيتم إطلاقه في صيف 2019، حيث ستعرض المصممه رينا سينغ مجموعتها الصيفية التجريبية في حفل الإطلاق.

تقول كابور خان Kareena Kapoor، وهي في أواخر الثلاثينيات من العمر إلى جانب أنها أم، على خلفية إطلاق الحدث الازيائي الشهير إن حياة المرأة يجب أن تظل غير متأثرة بعمرها أو أي مرحلة من مراحل حياتها.

وأضافت الممثلة في بيان: “أعتقد أن مراحل العمر لا ينبغي أن تؤثر على حياة المرأة، من المهم ألا تقيد نفسك. يمكن للمرأة أن تفعل كل شيء، لقد استمتعت دائمًا بلعب أدوار مختلفة مثل أميرة محاربة، موديل، كل هذا كان ممكنًا لأنني أركز على أن أكون بصحة جيدة في الداخل لأبقى جميلة في الخارج. “

وعن الجمع بين العلامة التجارية والجمال والموضة في Lakme Fashion Week، قالت: “إنه عبارة عن المزيج المناسب والمكان المناسب للنساء لمشاركة قصصهن عن القوة الداخلية والجمال”.

يذكر أن أسبوع الموضة قد ارتبط كمنصة حرة للنساء، وسيشهد إطلاقه رؤية النساء اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر، ولا زلن بيرن كعارضات أزياء مرموقات، وسوف تشمل هذه الموديلات والأشخاص المؤثرين أيضا.