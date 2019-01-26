مفاجأة صناع Gully Boy بطولة رانفير سينج وعلياء بهات للجمهور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

من المقرر أن تهدي ” زويا أختر ” مُخرجة فيلم Gully Boy الجمهور بمفاجأة. بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” Apna Time Aayega ” ، يأتي المنتجون بشيء خاص حقًا للجمهور. منذ إعلان الفيلم ، كان Gully Boy يخلق أمواجًا عبر الأحياء. الآن ، مع المقطع الدعائي والأغنية الأولى التي تصطدم بالإنترنت ، برز فيلم Gully Boy كواحد من أكثر أفلام السنة المنتظرة

قرر منتجو فيلم Gully Boy طرح مفاجأة لجمهور العمل السينمائي المنتظر بطولة النجمين رانفير سينج وعلياء بهات.

لقد أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية في غاية البهجة لأن المشجعين في جميع أنحاء العالم يبدون حبهم وتقديرهم للفيلم حيث شهد شهادة على نفس الشيء على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Ranveer Singh .

Gully Boy هي قصة مستوحاة من مغني الراب في Dharavi. يلعب رانفير سينغ الذي يقابل الإثنين علياء بهات لأول مرة عل الشاشات في 14 فبراير ، 2018.