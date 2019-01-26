منع عرض فيلم The Gandhi Murder للفنان أوم بوري

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قرر منتجو الفيلم الهندي The Gandhi Murder (اغتيال غاندي) عدم عرض الفيلم في الهند، حيث كان مقررًا له الإطلاق في 30 يناير، وهو ذكرى رحيل السياسي الكبير، مشيرين إلى مخاوف أمنية وتهديدات بالقتل تلاحق فريق الفيلم في حال عرضه.

تشير تقارير متداولة إلى تلقي المنتج المشارك للفيلم السيدة لاكشمي آير تهديدات صريحة بالقتل، على هاتفها الشخصي، من متصلين لديهم هوية مخفية، مما اضطرها إلى تغيير مقر إقامتها مرتين في الأشهر الستة الأخيرة، كما طالت كذلك التهديدات المخرج بانكاج سيجال.

وقال مصدر ذات صلة بجهاز الرقابة على المصنفات الهندي لوكالة الأنباء الهندية IANS: “لقد قررنا عدم إطلاق ” The Gandhi Murder “في الهند، الهند هي سوق كبيرة، مع جميع أنواع الناس. لسوء الحظ، أصدرت بعض العناصر تهديدات بالإيذاء الجسدي للمنتج والمخرج”، قال IyS.

وقال المصدر إن الفيلم الذي أخرجه كريم تراديديا وبانكاج سيجال، ويتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا له يتناول “الحقيقة الساطعة وراء اغتيال مهاتما غاندي في 30 يناير 1948”.

واضاف “المجلس المركزي لشهادات السينما أجازه في العام الماضي، لأنه لا ينحاز بأي شكل من الأشكال. إذا كان الهنود أكثر حساسية من ان يتعلموا الحقيقة فإنه من الواضح انه ليس الوقت المناسب”.

وعندما سُئل عن التهديدات، قال: “هؤلاء أشخاص مجهولون يتصلون بأرقام مجهولة. المهاجمون على دراية جيدة بالأسرة، والأعمال التجارية الأخرى للمنتجين”.

” The Gandhi Murder ” من بطولة النجم الهندي الراحل أوم بوري، ستيفن لانج ولوك باسكوالينو وفيني جونز، وهو يتناول بشكل عميق الأيام الأخيرة المضطربة في حياة المهاتما غاندي التي أدت في النهاية إلى اغتياله في 30 يناير 1948. الفيلم سيصدر في جميع أنحاء العالم في الثلاثين من يناير 2019.