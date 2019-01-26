سيدهارث مالهوترا نجم أكشن يرفض الاستعانة بدوبلير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اتقن الممثل الهندي سيدهارث مالهوترا أدواره وشخصياته التي قدمها في أفلام الأكشن، فلم يكن مجرد ممثل، بل مؤدي للدور بكل ما به من مخاطر، رافضا الاستعانة بـ “دوبلير”، فيؤدي دوره كما لو كان يقوم به للمرة الأخيرة.

مالهوترا أظهر مهنية عالية في الحفاظ على مكانته بين النجوم الشباب في بوليوود، وفي محاولة لصنع بداية قوية لفيلمه Marjaavaan، فقد أصر على القيام ببعض الحركات الصعبة في أثناء تصوير أحد المشاهد، بنفسه بمساعدة بعض وسائل الحماية.

جاء تصوير الفيلم الجديد للممثل، مع “نيكول أدفاني” ومن إخراج بوشان كومار في مومباي، حيث يقوم الفريق بالتصوير مع أمطار حتى وقت متأخر من الليل. عقب الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم Jabariya Jodi مع “بارنيتي شوبرا”في”لكناو”.

من المتوقع أن يستمر جدول تصوير فيلم Marjaavaan حتى نهاية مارس، حيث من المقرر عرضه في أكتوبر 2019 وهو من إخراج ميلاب زافيري بطولة سيدهارث مالهوترا، راكول بريت سينغ، ريتيش ديشموخ وتارا سوتاريا.

كان سيدهارث قد نظّم مؤخرًا احتفالًا كبيرًا بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين مع أصدقائه المقربين في صناعة السينما الهندية، وكان من ضمن الحضور العديد من أصدقائه منهم جاكلين فرنانديز، كاترينا كايف، كاران جوهر، ميرا راجبوت، جوري خان، سوناكشي سينها، كريتي سانون، كاريسما كابور، واديتيا روي كابور في مقر إقامته في مومباي.