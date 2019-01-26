صورة عمرها 16 عامًا لهريثيك روشان وشاروخان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شاركت مصممة الرقصات والمخرجة الهندية فرح خان مؤخراً صورة قديمة لشاروخان زوجته جوري خان والممثل هريثيك روشان. تظهر الصورة التي تم التقاطها في عام 2003 أن هريثيك أخذ صورة سيلفي، بينما كان الأربعة يراقبون وسيلة نقل محلية في تايلاند.

عمل شاروخان وهريثيك معاً في Kabhi Khushi Kabhi Gham عام 2001 الذي شارك في بطولته النجم الكبير أميتاب باتشان والنجمات جايا باتشان وكاجول وكارينا كابور خان. في الصورة، كان الممثل عدي شوبرا يجلس في نفس العربة، لكن على الجانب الآخر حيث تم التقاط الصورة السيلفى في ليلة رأس السنة.

كانت فرح خان قد شاركت في وقت سابق صورة في عيد ميلاد هريثيك، من حفلة رأس السنة الجديدة في عام 2003، تظهر فيها فرح وهريتيك وهما يرقصان على الشاطئ.

كانت فرح قد شاركت لأول مرة في الإخراج السينمائي بعد عمل لسنين طويلة في تصميم الرقصات مع فيلم Main Hoon Na الذي تألّق فيه شاروخان وعرض على شاشات السينما في عام 2004.

في هذه الأثناء ، شوهد شاروخان SRK آخر مرة في فيلمه الذي سقط بشباك التذاكر Zero ، والذي شارك في بطولته الممثلة كاترينا كايف Katrina Kaif و أنوشكا شارما Anushka Sharma.