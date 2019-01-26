شيلبا شيتي ووالدتها في المحكمة بسبب قرض

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نفت الممثلة وعارضة الأزياء السابقة شيلبا شيتي كوندرا يوم الأربعاء 23 يناير أية مشاركة لها في أعمال والدها الراحل المالية، وسط تقارير تفيد بأنها وأمها وشقيقتها سيجري سحبهن إلى المحكمة بسبب قرض بقيمة 21 مليون روبية اقترضها والدها سوريندرا شيتي.

وقالت شيلبا في بيان وزعته على وسائل الإعلام “لم يكن لدي أي مشاركة في عمل والدي في أي وقت مضى وليس لدينا معرفة بالتعامل المالي للشركة على الإطلاق”.

جاء ذلك ردا على التقارير التي تفيد بقيام أحد مالكى وكالة للسيارات، قام برفع دعوى قضائية ضد شيلبا وشقيقتها شاميتا وأمهما سوناندا في المحكمة، بعد مماطلتهن في دفع قيمة قرض على الوالد الراحل، حيث ادعى أنه في يوليو 2015، قدم المساعدة المالية له.

من جهة أخرى، كانت ملكة جمال الهند السابقة قد اتُهمت وزوجها في السابق بالنصب والاحتيال على أحد رجال الأعمال، في مدينة كولكاتا الهنديّة، حيث قدّم أحد المستثمرين بلاغًا إلى الشرطة يتهم فيه الثنائي بالنصب عليخ تحت ذريعة استثمار ماله.