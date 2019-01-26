سوشميتا سين: استمتع بالتفاعل المباشر مع جمهوري

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قالت ملكة جمال الكون السابقة والممثلة الهندية سوشميتا سن إنها كانت تنتظر السيناريو الصحيح لعودتها، وربما تقوم بالإنتاج بنفسها في المستقبل القريب.

أيقونة الموضة، التي سارت على مسرح عرض الأزياء مؤخرًا للمصمم اشيش سوني Ashish N Soni، أضافت في لقاء مع الصحفيين أنها شعرت بالراحة أكثر عندما تفاعلت مباشرة مع جمهورها كموديل مهنية أكثر من مواجهة الكاميرا في الأفلام.

وردا على سؤال عما إذا كانت لديها خطط للدخول في مشاريع سينمائية في أي وقت قريب، قالت سين، التي قدمت عدد من أفضل أدوارها: “يجب ان انتظر الشيء الصحيح”.

وقالت سين أيضا إنها قد تنتج أفلاما عندما يحين الوقت المناسب، ولكنها لا تريد المزج بين التمثيل والإنتاج، ما يجري الآن في بوليوود هو مدهش”، الممثلة البالغة من العمر 43 عاما أكدت انه يمكنني أن أنتج فيلما عندما يحين الوقت المناسب على الرغم من أنني قد لا أمثل فيه.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير لعلاقة سوشميتا سين مع الموديل رحمان شال Rohman Shawl، وكان أول لقاء للاثنين في حدث أزياء مومباي في أغسطس 2018، ومنذ ذلك الحين، ظل الاثنان على اتصال.