النجم الهندي راجينيكنس يستعد لزفاف ابنته

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

من المقرر أن تعقد المخرجة الهندية سونداريا راجينيكنس Soundarya Rajinikanth، الابنة الصغرى للنجم الهندي الجنوبي “راجينيكنس” قرانها على الممثل الشاب فيشاجان فانانغامودي التي خُطبت إليه في نوفمبر 2018، وذلك يوم 11 فبراير.

ووفقا لتقرير في صحيفة تايمز أوف إنديا، سيقام حفل الزفاف في أحد الفنادق الفاخرة بمدينة تشيناي في منطقة تاميل نادو من 9 إلى 11 فبراير، وقد بدأت الأسرة ف الاستعدادات.

كانت مراسم الخطوبة قد أقيمت في مقر المخرجة بحضور أفراد العائلة المقربين، لكن من المتوقع أن يكون حفل الزفاف شأنًا كبيرًا، يشارك فيه نخبة المجتمع الهندي من جميع نواحيه

قال إن هذا الاحتفال سيكون احتفالًا مفصلًا، يبدأ من 9 فبراير، ويتألف من “مهندي” أو ليلة الحناء للعروسين، ثم بعد ذلك، سيقام احتفال سانجيت وهي حفلة تعبر عن أواصر العلاقة الموجودة بين الأفراد المجتمعين، قبل أن يتم اختتامه بحفل استقبال كبير. ويضيف التقرير أن “ساونداريّا” شوهدت في متجر “ساري” مؤخرًا، وكانت مشغولًا بالتحضير للزواج.

يذكر أن أيشواريا آر دانوش، شقيقتها العروس، ستستضيف حفل الاستقبال، ومن المتوقع أن تقوم بتأسيس لقاء آخر، والاهتمام بدعوات الزفاف وبعض الترتيبات التي تسبق حفل الزفاف.

عملت سونداريا كمصمم جرافيك على العديد من الأفلام ، وقدمت فيلم “شاندراموخي” وهو أول فيلم هندسي ضوئي متحرك عن الهند، وكان فيلمها الأخير كمخرج هو VIP 2.