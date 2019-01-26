أنوشكا شارما وزوجها في صالة الألعاب الرياضية.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

التعبير عن الحب على وسائل التواصل الاجتماعي شيمة النجمة الهندية أنوشكا شارما Anushka Sharma وزوجها الرياضي المعروف فيرات كولي Virat Kohli، وهما في هذا الأمر يتفوقان على الجميع، حيث لم يحجم الاثنان عن التعبير عن حبهما لبعضهما البعض.

سواء كان ذلك التعبير عن الاعجاب والحب يحدث من خلال التعليقات أو من خلال نشر الصور معًا ، فإن فيرات Virat و انوشكا Anushka أو فيروشكا Virushka ، كما يطلق عليهما جمهورهما ، يمكنهم دائمًا جذب الانتباه إليهما.

بعد قضاء وقت ممتع معًا في أستراليا ، طار فيرات وأنوشكا الى نيوزيلندا، حيث يستعد فيرات والفريق الهندي لإحدى البطولات في نيوزيلندا ، في حين أن أنوشكا تقضي بعض الوقت مع زوجها.

في خضم هذا الوقت الممتع ، يقوم الثنائي بنشر الصور في نفس الوقت، الاثنين 21 يناير نشرت أنوشكا صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram حيث يمكن رؤيتها وهي تتدرب في صالة الألعاب الرياضية، بعد لحظات قليلة ، شارك فيرات أيضا صورة حيث يمكن رؤيته يجلس على أريكة في صالة الألعاب الرياضية نفسها ويبتسم بعيدا.

وتابعت أنوشكا نشر صورة أخرى على Instagram حيث يمكن رؤيتها وهي تجلس بين خضرة باحدى حدائق نيوزيلندا في سترة زرقاء وسروال جينز.