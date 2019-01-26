بعد منعها من دخول مصر بسبب قضية آداب.. فلة الجزائرية تطلب العفو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد ما يقرب من 23 عاما من منعها من دخول مصر بسبب قضية آداب، ناشدت الفنانة فلة الجزائرية السلطات المصرية بالغاء قرار منعها من دخول البلاد.

فلة طالبت أيضا السلطات الجزائرية بمساعدتها في دخول مصر، حيث قالت: “أملي كبير في المسؤولين الجزائريين أن يساعدوني في دخول مصر”.

الفنانة الجزائرية أضافت، في مداخلة هاتفيةعلى قناة “دزاير نيوز” : “أريد أن أعود الى مصر معززة مكرمة كأي جزائرية حرة”.

وفي نفس السياق، حرصت ​فلة ​ على العودة لجمهورها بمصر من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان “مسألة كرامة” والتي تعاونت فيها للمرة الأولى مع الشاعر المصري محمد أبو القاسم محمد، وتشاركا في تلحين الأغنية، التي تنتمي الى اللون الطربي، وهي من توزيع نادر زلزلي.

الفنانة الجزائرية كشفت أنها قامت بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت، وستطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة، والتي تتمنى أن تنال إعجاب الجميع خاصة محبيها في مصر الذين ينتظروها بشغف.

يذكر أن الداخلية المصرية كانت قد أصدرت عام 1996 قراراً بمنع الفنانة فلة الجزائرية من دخول البلاد أو الغناء فيها، وأدرج اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب اتهامها في قضية آداب.

وأكدت فلّة أنه تم تلفيق القضية لها مع 3 أشخاص لا تعرفهم أبدًا، ولولا هذه القضية لأصبحت امبراطورة الفن في مصر.

وقد حاولت فلة دخول مصر عام 2011، بعد تلقيها دعوة من دار الأوبرا المصرية للمشاركة فى حفل، لكن تم ترحيلها فور وصولها.