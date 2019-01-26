هل تتحول أغنية لكاظم الساهر إلى نشيد وطني للعراق؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقترح زعيم التيار الصدري في البرلمان العراقي، مقتدى الصدر، اعتماد أغنية للفنان العراقي كاظم الساهر، نشيدًا وطنياً للعراق، وهي أغنية ”سلام عليك”.

كاظم عبر عن سعادته بهذا الاقتراح، وتمنى أن يتم الموافقة عليه، حيث قال: ” لي الشرف وأنا أتمنى ذلك ولكني لا أعرف شيئاً عن الموضوع، و لم يتصل بي أحد من السياسيين وسألني عنه، بل كل ما في الامر جرى استفتاء جماهيري واسع حوله”.

وعبر الفنان العراقي عن حنينه الشديد لزيارة بغداد، حيث قال: “أكاد أموت من أجل زيارتها، وأكثر لحظات سعادتي على المسرح عندما سمعت أغاني كنت أسمعها في طفولتي من الجمهور الذي تواجد في الصالة خلال جولتي في أوروبا.. شعرت أنني في بغداد وأغني لعائلتي”.

وأكد أن لا شيء يمنعه من الغناء في العراق، وأنه سبق أن فكر بإحياء حفل فيها ولكن الوضع الأمني لم يكن يسمح بذلك وقتها، وأنه كان يخاف كثيرا، لافتا إلى أنه عندما يستقر الأمن بصورة تامة فأنه سيكون أول من يسافر إلى بغداد، وقال: “أن ما ينقص العراق هو أن نحبها أكثر”.

يُذكر أن النشيد الوطني العراقي كان قد تغيّر خمس مرات من قبل، كما هو الحال بالنسبة للعلم العراقي وفقًا للظروف والمتغيرات السياسية التي شهدها العراق بين ملكية وجمهورية وعصر ما قبل وبعد صدام حسين، وبعد العام 2003، تم اعتماد أنشودة “موطني” كنشيد وطني ل‍جمهورية العراق، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ولحّنها محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدًا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ هذا التاريخ.