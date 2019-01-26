تصدم جمهورها.. بدرية أحمد تستغيث باكية: مديونة ومهددة بالتشرد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها بمقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن مرورها بأزمة مالية شديدة.

الفنانة الإماراتية انهارت باكية خلال مقطع الفيديو، الذي بدا أنه جزء من لقاء تليفزيوني سيعرض قريبا، تحت اسم “اعترافات قوت القلوب”، حيث قالت إنها تعاني من أزمة مالية شديدة، وأنه قد وصل بها الأمر أنها أصبحت مهددة بالتشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها.

وأكدت أن هناك قضايا رفعت ضدها بسبب ديونها، لافتة إلى أنها أصبحت لا تملك شيئاً، وأنها باتت تتنقل باستخدام سيارات الأجرة بعدما اضطرت إلى بيع سيارتها.

وبعد الضجة التي أحدثها هذا الفيديو، نشرت فيديو آخر، وجهت خلاله رسالة لمن أسمتهم الشامتين، حيث قالت: “كفاية الألم اللي أنا فيه. الموضوع أكبر من الإيجار والديون. الموضوع كله عيالي”.

وأرفقته بالتعليق: “جزاكم الله خير لا تمنشنون لي. اللي يتشمت ويتكلم عني بسوء الموضوع أكبر وايد. مستقبل عيالي. لأن الحالة اللي أنا فيها الحين ما أتحمل”.

يذكر أن بدرية أحمد كانت قد أدلت بعدة تصريحات مؤخرا تسببت في إحراج الكثير من نجمات الخليج اللاتي شاركن في تحدي ال 10 سنوات، حيث أكدت أن النجمات المشاركات في تحدي 10 سنوات خضعن جميعاً بلا استثناء لعمليات تجميل.

بدرية نصحتهن بعدم التباهي بالشكل والملامح، والتركيز أكثر على الأعمال الفنية الناجحة، حيث دعتهن إلى أن يقمن بتحدي الـ 10 سنوات، ولكن ليس من خلال نشر صورهن، ولكن بنشر العمل الناجح ومازال يلقى صدى لدى الجمهور منذ 10 أعوام وحتى الآن مثل أعمالها، لافتة إلى أنها أصبحت تجلس في منزلها الآن بسبب الحسد والحقد، على حد تعبيرها.