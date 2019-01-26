محمد عساف يغني للمرة الأولى في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج Arab Idol، لإحياء أول حفل غنائي له في الرياض، وبالتحديد يوم 29 يناير الجاري.

حفل محمد عساف، يأتي ضمن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي «عبيّة»، وشوق عساف متابعيه للحفل قائلًا، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «ألتقي بكم في المهرجان السعودي للجواد العربي”عبيّة”، الثلاثاء المقبل، 29 يناير، الساعة 9 مساء في منتجع الفيصلية- درة الرياض».

وكان أخر أعمال محمد عساف، أغنية «مكانك خالي»، والتي تخطت حاجز الـ60 مليون مشاهدة، بعد ما يعادل شهر على طرحها على “يوتيوب”.

أغنية «مكانك خالي»، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

يذكر أنه تم اختيار محمد عساف، مؤخرًا ضمن قائمة النجوم العرب الأشهر على الساحة العالمية، وذلك وفقًا لإحصاءات مجلة «فوربس الشرق الأوسط».

وكان محمد عساف، قد أحيا حفل غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الفحيص، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

وشارك في بداية الحفل بأوبريت بعنوان «القدس في قلوب الهاشميين»، والمهرجان تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.