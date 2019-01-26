نوال الكويتية تحيي حفل غنائي كبير في عمان.. والسلطنة تكرمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة نوال الكويتية حفل غنائي كبير على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط، بحضور عدد كبير من جمهورها.

نوال تألقت خلال الحفل بفستان فضي طويل، من دار أزياء لابورجوازي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة من شركة مجوهرات الفارس، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكييرة مشاعل عجيل، وأسدلت شعرها القصير مع تمويجة بسيطة بأنامل مصفف الشعر وسيم مرقص.

الفنانة الكويتية قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بسدة، وبعد انتهاء الحفل كُرّمت نوال من قبل سلطنة عُمان، وتم منحها درع تكريمي، وهو ما أسعدها كثيرا.

وكانت الفنانة نوال الكويتية قد سافرت مؤخرا إلى عمان لإحياء حفل غنائي هناك بدار الأوبرا السلطانية، وشاركت الفنانة جمهورها بمجموعة صور من بروفة الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها مرتدية الزي العماني المميز.

الفنانة الكويتية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: ”حلوة عمان يا بلادي الغالية #عمان #دار _ الأوبرا_ السلطانية”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.