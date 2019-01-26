الفنان محمد سراج يخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري الشاب محمد سراج أنه أجرى عملية جراحية في الجيوب الأنفية، وشارك جمهوره في صورة له بعد الجراحة.

الفنان الشاب علق قائلا: «الحمدلله على نعمة الصحة، عملية صغيرة للجيوب الأنفية، الحمد لله مرت بخير، وأتمنى من الله ألا يحرمني من كل شخص دعا لي وارسل لي وكلمني وجاء لزيارتي».

سراج أضاف: « الله يكون في عون الناس التي تعاني من أمراض خطيرة، أدعو الله أن يصبرهم ويشفيهم، بعد انتهاء العملية وجدت نفسي شبه (بوحه الصباح) لا تقلقوا أنا بخير وراجع.. الحمدلله»، ونشر صورة الفنان محمد سعد في فيلم «بوحا».

جمهور الفنان الشاب تمنى له الشفاء العاجل بعد الجراحة، وسخر من شكله في الصورة من خلال عدد كبير من التعليقات.

يذكر أن سراج طرح في أغسطس الماضي أغنية بعنوان “بقولك إيه” من كلمات محمد محسن وروكا وألحان محمد سراج وتوزيع توما، وإخراج مينو.

محمد سراج يشارك أيضا في تقديم برنامج «الغنا رايح جاي»، مع المذيعة مي حافظ عبر إذاعة «راديو هيتس».