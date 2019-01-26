صورة تثير الجدل حول حمل دينا الشربيني من عمرو دياب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، حالة جدل واسعة بعد انتشار صورة لهما أثناء تواجدهما في دبي.

عمرو دياب، ظهر في الصورة وهو يضع كلتا يديه على بطن دينا الشربيني، الذي يبدو منتفخًا بعض الشيء، الأمر الذي فسره البعض على أنه اعتراف رسمي منه بحملها في طفلهما الأول.

وكانت الصورة قد التقطت لهما أثناء حضورهما حفل عيد ميلاد صديقاتهما والذي أقيم في دبي، ورغم انتشار العديد من الأخبار حول حمل دينا الشربيني من عمرو دياب، إلا أنه لم يرد أو يعلق على هذه الأخبار، وكذلك هي.

وكانت علاقة الحب بين عمرو ودينا الشربيني، انطلقت منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويًا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.

عمرو دياب، قام بتقديمها في إحدى حفلاته باعتبارها من مواليد برج الحوت وغنى لها أغنيته الشهيرة «برج الحوت»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول طبيعة العلاقة بينهما.

يذكر أن عمرو دياب لديه من الأبناء أربعة عبدالله، وكنزي، وجنا من زوجته زينة عاشور إلى جانب نور من زوجته الأولى شيرين رضا.