انتحار المخرج الجزائري يوسف قوسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني الجزائري بوفاة المنتج والمخرج التلفزيوني الجزائري يوسف قوسم،منتج ومدير شركة “Go Films”، متأثرا بجراحه، بعد أن أقدم على الانتحار حرقا.

يوسف قوسم قام بإضرام النيران في نفسه، في السابع من شهر يناير الجاري، داخل مقر تلفزيون “دزاير تي في” المملوك لرجل الأعمال الشهير علي حداد، وذلك احتجاجا على مماطلة إدارة القناة في صرف مستحقاته المالية العالقة لديها نظير إنتاجه برامج تلفزيونية لصالح القناة.

ونقل المخرج والمنتج الجزائري إلى قسم الحروق بمستشفى الدويرة، بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، إلا أنه فارق الحياة بعد 17 يوما من تلقي العلاج.

ومن جانبها أصدرت قناة “دزاير تي في” بياناً أكدت فيه أن المنتج تم استقباله من طرف المدير العام الجديد، عبروس اوتودارت، وطمأنه بشأن معالجة طلبه من طرف الإدارة.

كما أكد البيان أن إدارة القناة تفاجأت بأن قوسم أخفى عند دخوله زجاجة صغيرة من العصير تحتوي على البنزين، وحاول أن يضرم النار في نفسه، مع سرد للوضعية المالية بين الطرفين.

وقالت القناة إنها أصدرت البيان من أجل سرد الحقائق ووضع حد للتكهنات الخبيثة وتنوير الرأي العام حول نزاع تجاري، والذي تحول للأسف إلى دراما”.