انت الان تتابع تفاصيل خبر "مايكل جاكسون" يستنفر الشرطة الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 03:50 مساءً - كثفت الشرطة الأمريكية من حضور عناصرها في مهرجان "صندانس" السينمائي، بسبب مخاوف من أن يحتج معجبو نجم البوب، مايكل جاكسون، على العرض الأول لفيلم وثائقي جديد عن المغني المثير للجدل.

ويتحدث الفيلم الوثائقي عن "حقيقة ممارسة ملك البوب اعتداءات جنسية على الأطفال"، من خلال عرض شهادتي رجلين كانا يبلغان من العمر 7 سنوات فقط وقت وقوع حادثة الاعتداء، حسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أمس الجمعة.

ويشرح الرجلان الثلاثينيان بالتفصيل، كيف اعتدى عليهما جنسياً ملك البوب، ويقول ملخص الفيلم: "من خلال المقابلات مع الرجلين البالغين الآن وعائلتيهما، يترك فيلم Leaving Neverland صورة عن الاستغلال المستمر والخداع".

وقالت الشرطة الأمريكية: إن "التوترات بسبب هذا الفيلم أعلى من أي شيء آخر رأيته في مهرجان صندانس من قبل، لن يمنع أي شخص من ممارسة حقوقه الدستورية، لكننا لن نسمح لهذا بأن يخرج عن نطاق السيطرة بأي شكل من الأشكال".

وتلقى مخرج الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland"، دان ريد، الحائز جائزة "بافتا"، تهديدات بالقتل.

وقال ورثة مايكل جاكسون وممثلو مؤسسة جاكسون: "هذا إنتاج عمل يعتمد الإثارة، في محاولة فظيعة ومثيرة للشفقة لاستغلال مايكل جاكسون والاستفادة منه".

يُذكر أن مخرج "Leaving Neverland" استوحى العمل من اسم مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة "نيفرلاند" في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، حيث عاش جاكسون من عام 1988 إلى عام 2003.

وداهمت الشرطة المزرعة في عام 2003 في أثناء التحقيق بمزاعم تتهم ملك البوب بالتحرش بصبي عمره 13 عاماً، وقد بُرئت ساحة جاكسون من جميع التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي في عام 2005.

وتوفي جاكسون، عام 2009، في سن خمسينية؛ بعد تناول جرعة زائدة من البروبوفول المخدر.