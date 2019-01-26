عاصي الحلاني يستذكر والدته الراحلة بفيديو مؤثر

متابعة الخليج 365: استذكر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والدته الراحلة بطريقة مؤثرة جداً. وقد نشر عاصي الحلاني على حسابه على انستغرام فيديو مؤثر على أنغام أغنيته “يا أمي”، وأرفقه بتعليق عبّر من خلاله عن اشتياقه الكبير لوالدته الراحلة، فكتب: ” اشتقتلك يا امي، انت كل الي ليا، وانت اجمل هدية يا امي ونور عينيا!”، وختم التعليق قائلاً: “امي دائماً في بالي… رحمها الله واسكنها فسيح جنانه”. وتفاعل متابعو عاصي الحلاني مع هذا الفيديو بشكل كبير جداً.

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