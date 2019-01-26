كارول سماحة تعلن عن مفاجأة جديدة.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: شوّقت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور لعرض مسرحي جديد ستقدمه في القترة المقبلة.
ونشرت كارول سماحة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” كتبت فيها: “عرض جديد قريبًا”، دون أن تحدد أي تفاصيل حول موعده أو البلد الذي سيقام فيه.
تغريدة كارول سماحة أشعلت حماس الجمهور للعرض المنتظر فانهالت عليها التعليقات من كل حدب وصوب.
الجدير ذكره أن كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة وذلك إلى جانب مشاريع فنية عدّة.
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