بالصور.. هاني شاكر ووائل جسار يشعلان أولى حفلات مسرح المجاز بالشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح الفنانان المصري هاني شاكر واللبناني وائل جسار أولى الحفلات الغنائية على مسرح المجاز في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقام خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني – 1 مارس/ آذار 2019 وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع بوصلة من الطرب الأصيل في الهواء الطلق.

وشدى هاني شاكر بمجموعة من أجمل أغنياته منها: وعد مني، بحبك أنا، يا ريتني قابلتك، نسيانك صعب، مشتريكي ومش حب وبس، فيما طلب الجمهور أغاني بعينها من الفنان المصري.

وقدّم وائل جسار باقة من أغنياته المميزة منها: غريبة الناس، بتوحشيني، وجرح الماضي، إضافة إلى عدد من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور للسيدة فيروز، وعبدالحليم حافظ، ووديع الصافي.





كما قدم الفنانان دويتو غنّيا فيه سوياً أغنية "متفوتنيش أنا وحدي" للفنان المصري الراحل سيد مكاوي، كما قدم هاني شاكر الفنانة الشابة همسة أركان فؤاد ابنة الفنانة نادية مصطفى، والملحن أركان فؤاد على المسرح لتشاركه في غناء أغنية "أنا قلبي ليك".





ويشارك في الحفلات الغنائية المقبلة مجموعة من ألمع نجوم الوطن العربي وهم: راغب علامة، نبيل شعيل، عيضة المنهالي، نوال الزغبي، ماجد المهندس ومحمد عساف.

مسرح المجاز ضمن إحد مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهو صرح ثقافي يقع وسط جزيرة المجاز، تمَّ تشييده بطراز مُستوحى من المدرج الروماني، ويُقام به العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعزز مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للثقافة.