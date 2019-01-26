خاص بالصور- فادي حرب يحضر اسبوع الموضة في باريس

Jan 26, 2019
تواجد الفنان فادي حرب خلال الايام الماضية في فرنسا حيث لبى دعوة لحضور مجموعة من عروض الازياء وذلك ضمن اسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.
وشارك “حرب” في حضور بعض العروض لعدد من المصممين وهم داني اطرش، طوني ورد وشانيل.
وحصل موقع “الخليج 365” على مجموعة من الصور التقطها فادي حرب مع محبي الموضة والازياء في باريس.
فادي غادر فرنسا بعد ان احيا فيها حفل زفاف ضخم ايضاً وتوجه الى دبي لإنجاز بعض الاعمال.
نذكر ان آخر اعمال فادي اغنية “بتحدّى” كلمات جاد الخوري، ألحان نيس وتوزيع عمر صباغ.
صور “حرب” الاغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المتميّز إيلي السمعان الذي عمد الى دمج مقتطفات لفادي وهو يتنقل في شوارع اميركا اضافة الى بعض المشاهد العاطفية التي جمعته مع حبيبته.
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