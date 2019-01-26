أحمد سلامة يكشف عن عمل يجمعه بابنته سارة.. ويرد على عدم التزامها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد سلامة عن تحضيره لعمل فني جديد يجمعه بابنته الفنانة سارة، موضحًا أنه سيجسد دور أب لها في الفيلم.

وأعرب سلامة لـ " فوشيا " خلال حضوره حفل العرض الخاص لمسرحية الفنان محمد هنيدي الجديدة "3 أيام في الساحل" عن سعادته بالأعمال الفنية التي شاركت فيها سارة واختياراتها الفنية التي تتميز بالدقة.

كما كشف عن دوره في مساعدة ابنته الثانية الفنانة زينب سلامة، والتي شاركت في أول أعمالها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة".

وتحدث الفنان عن حقيقة الشائعات التي أطلقت على ابنته سارة بشأن عدم التزامها واستهتارها بمواعيد التصوير.