متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد سلامة عن تحضيره لعمل فني جديد يجمعه بابنته الفنانة سارة، موضحًا أنه سيجسد دور أب لها في الفيلم.
وأعرب سلامة لـ " فوشيا " خلال حضوره حفل العرض الخاص لمسرحية الفنان محمد هنيدي الجديدة "3 أيام في الساحل" عن سعادته بالأعمال الفنية التي شاركت فيها سارة واختياراتها الفنية التي تتميز بالدقة.
كما كشف عن دوره في مساعدة ابنته الثانية الفنانة زينب سلامة، والتي شاركت في أول أعمالها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة".
وتحدث الفنان عن حقيقة الشائعات التي أطلقت على ابنته سارة بشأن عدم التزامها واستهتارها بمواعيد التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سلامة يكشف عن عمل يجمعه بابنته سارة.. ويرد على عدم التزامها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.